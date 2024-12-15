На месте аварии двух танкеров в Керченском проливе идут спасательные работы
14:32 15.12.2024 Источник: Интерфакс
"По уточненной информации: танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель; танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф", - сказано в телеграм-канале ведомства.
Разлив топлива зафиксирован на месте происшествия с танкерами "Волгонефть 212" и " Волгонефть 239" в Керченском проливе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота. "В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что принимаются меры к ликвидации розлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России.
Нескольких моряков не удается найти после повреждения танкеров у Керченского пролива, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"По предварительным данным, до сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек. В момент крушения они могли находиться в машинном отделении или трюме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, остальные моряки либо подняты на борт проходящих мимо буксиров, либо остаются на поверхности воды. Спасательная операция продолжается, добавили в экстренных службах.
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