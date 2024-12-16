Экономика Германии приближается к точке невозврата — Bloomberg

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Германии не растет уже на протяжении пяти лет, страна приближается к точке невозврата, поскольку экономический спад может стать необратимым. Такие оценки приводятся в материале агентства Bloomberg.

По его данным, ВВП Германии в текущем году оказался на 5% меньше, чем мог бы быть при сохранении допандемийных темпов роста. Отмечается, что большую часть дефицита будет трудно восполнить из-за потери доступа к дешевым российским энергоносителям и серьезной конкуренции китайских автопроизводителей с германскими автомобильными концернами Volkswagen и Mercedes-Benz. «Снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство теряет примерно 2,5 тыс. евро в год», пишет агентство.

Вместе с тем, по мнению экспертов, не следует ожидать резкого обвала германской экономики. «Германия не рухнет в одночасье. Именно это делает сценарий таким абсолютно ужасающим. Это очень медленный упадок. Упадок не компании, не города, а всей страны, и Европа потянется за ней», — заявила Bloomberg основательница и генеральный директор аналитического агентства Future Today Institute Эми Уэбб.

Как отмечает агентство, политики не обращают должного внимания проблемам в экономике из-за того, что экономический спад идет медленными темпами. Кроме того, политический раскол в стране делает маловероятным серьезные реформы даже после прихода к власти нового правительства после досрочных выборов в феврале 2025 г. Несмотря на то, что экономисты и бизнес-сообщество страны хотят дерегуляции экономики, модернизации инфраструктуры и ускорения процесса цифровизации, в фокусе политического курса страны будет «сохранение статус-кво, нежели поворот в будущее», пишет агентство.

Одним из вариантов решения экономических проблем агентство называет рост госрасходов. По его подсчетам, стране нужно увеличить инвестиции в строительство инфраструктуры на треть, до 160 млрд евро в год. Это позволит Германии восстановить конкурентоспособность экономики. Среди германских политиков нет консенсуса относительно необходимости увеличить государственные заимствования, хотя уровень госдолга позволяет стране делать это, пишет агентство.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. В ноябре инфляция в стране ускорилась, составив 2,2% в годовом выражении. Уровень инфляции увеличивается второй месяц подряд. Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии в текущем году до 0,2%.