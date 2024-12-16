РФ тратит на армию на 2,5% ВВП больше, чем ранее — Путин
15:12 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия тратит на национальную оборону на 2,5% ВВП больше, чем ранее, и эти средства надо очень рационально использовать, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.
«Вот министр сказал, [что] 6,3% ВВП мы тратим на военную составляющую, на оборону, на повышение и укрепление обороноспособности. Это приличные деньги, это выше примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но тем не менее это большие деньги. И здесь нам нужно очень рационально их использовать, очень рационально», — акцентировал внимание глава государства.
НОВОСТИ
- 15:32 16.12.2024
- ВС РФ за 2024 год освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых ВСУ — Белоусов
- 15:00 16.12.2024
- Задача ВС РФ — выбросить противника из Курской области, указал Путин
- 14:32 16.12.2024
- Более 1 тыс. россиян ежедневно добровольно идут на службу в ВС РФ — Путин
- 14:12 16.12.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Елизаветовки в ДНР
- 14:00 16.12.2024
- 2024 год стал знаковым в достижении целей СВО — Путин
- 13:32 16.12.2024
- Трамп никогда не предоставит Украине американских гарантий безопасности — NYT
- 13:20 16.12.2024
- Главы МИД стран ЕС хотят выделить на оружие для Украины 6 млрд евро — Сийярто
- 13:05 16.12.2024
- Сергей Глазьев назначен на пост замгоссекретаря Союзного государства - СМИ
- 13:00 16.12.2024
- Показатель материнской смертности в РФ с 2021 года снизился на 69% — Мурашко
- 12:32 16.12.2024
- Израиль нанес мощный удар по системам ПВО Сирии в Тартусе — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать