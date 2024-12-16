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РФ тратит на армию на 2,5% ВВП больше, чем ранее — Путин

15:12 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия тратит на национальную оборону на 2,5% ВВП больше, чем ранее, и эти средства надо очень рационально использовать, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.

«Вот министр сказал, [что] 6,3% ВВП мы тратим на военную составляющую, на оборону, на повышение и укрепление обороноспособности. Это приличные деньги, это выше примерно на 2,5%, чем мы тратили раньше. Но это не самые большие, как ни странно, расходы в мире, даже среди стран, у которых нет никаких вооруженных конфликтов. Но тем не менее это большие деньги. И здесь нам нужно очень рационально их использовать, очень рационально», — акцентировал внимание глава государства.

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