Около картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван" после ее возвращения в Третьяковку установлен пост охраны

22:40 Источник: Интерфакс

Полное видеонаблюдение и пост сотрудника службы безопасности установлены около картины картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", также известная под названием "Иван Грозный убивает своего сына", после ее возвращения в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, сообщила "Интерфаксу" главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

"Что касается мер безопасности, то (за картиной - ИФ) установлено полное видеонаблюдение в зале. В зале - сотрудник службы безопасности, и мы выставляем обязательный дополнительный пост к посту музейного смотрителя", - сказала Городкова, отвечая на вопрос агентства о том, будут ли предприняты дополнительные меры безопасности по отношению к картине после ее возвращения в галерею.

Она также уточнила, что сама капсула, в которой размещена картина, обладает всеми техническими характеристиками, "которые позволяют нам рассчитывать, что такого рода события (нападение на картину - ИФ) не повторяться".

Говоря в целом о безопасности в музеях, главных хранитель галереи отметила, что "Третьяковская галерея, как и большинство остальных музеев, постоянно работает над этой темой".

"Но мы должны признать, что какие бы меры безопасности в музее не существовали, как бы мы тщательно не заботились об этом, к сожалению все равно произведения искусства оказываются беззащитными перед безумцами, перед людьми, которые поставили себе такую задачу", - сказала она, напомнив, что различные посягательства на сохранность картин происходят в музеях всего мира.

Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке спустя шесть лет после того, как в мае 2018 года картину серьезно повредил приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он разбил металлическим ограждением стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

Сейчас картина выставлена в музее в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле.