0
0
54
НОВОСТИ

Власти Китая казнили чиновника за хищение средств и взятки на сумму $426 млн

11:20 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти привели в исполнение приговор о высшей мере наказания бывшему секретарю рабочего комитета зоны технико-экономического развития города Хух-Хото (административный центр автономного района Внутренняя Монголия, Северный Китай) Ли Цзяньпину, который путем хищения и взяток незаконно присвоил 3,06 млрд юаней (порядка $426 млн по текущему курсу). Об этом сообщил Верховный народный суд КНР.

Как уточняется на его странице в социальной сети WeChat, Ли Цзяньпин обманным путем завладел более чем 1,43 млрд юаней ($199 млн) госкомпании, название которой не приводится. Кроме того, он получил 577 млн юаней ($80 млн) в виде взяток, а также присвоил 1,06 млн юаней ($147 млн). Часть этих средств так и не удалось вернуть.

Помимо взяток и хищений Ли Цзяньпин, как отмечается, уличен в «попустительстве противозаконной и преступной деятельности». Все личное имущество казненного было конфисковано. Перед смертью ему было позволено встретиться с родственниками и близкими.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 17.12.2024
Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении десятков километров в Краснодарском крае
0
115
11:00 17.12.2024
Взрывное устройство на месте гибели Кириллова было приведено в действие дистанционно
0
128
10:32 17.12.2024
США нанесли удар по зданию министерства обороны правительства хуситов
0
184
10:20 17.12.2024
Ноябрь стал третьим самым теплым месяцем в России с 1891 года — Вильфанд
0
186
10:05 17.12.2024
Ущерб МО РФ по делу о поставке в армию некачественных сухпайков составляет 1,3 млрд руб.
0
233
10:00 17.12.2024
На боевое дежурство за последние 10 лет заступил 21 ракетный полк — Каракаев
0
232
09:32 17.12.2024
WSJ утверждает, что Турция может готовиться к широкомасштабной операции в Сирии
0
277
09:20 17.12.2024
Трамп требует освободить заложников ХАМАС к 20 января и грозит, что иначе «разразится ад»
0
247
09:05 17.12.2024
Вывод баз РФ из Сирии должен быть условием для диалога ЕС с Дамаском — Каллас
0
322
09:00 17.12.2024
При взрыве в Москве погибли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник
0
342

Возврат к списку