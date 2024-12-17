Власти Китая казнили чиновника за хищение средств и взятки на сумму $426 млн

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти привели в исполнение приговор о высшей мере наказания бывшему секретарю рабочего комитета зоны технико-экономического развития города Хух-Хото (административный центр автономного района Внутренняя Монголия, Северный Китай) Ли Цзяньпину, который путем хищения и взяток незаконно присвоил 3,06 млрд юаней (порядка $426 млн по текущему курсу). Об этом сообщил Верховный народный суд КНР.

Как уточняется на его странице в социальной сети WeChat, Ли Цзяньпин обманным путем завладел более чем 1,43 млрд юаней ($199 млн) госкомпании, название которой не приводится. Кроме того, он получил 577 млн юаней ($80 млн) в виде взяток, а также присвоил 1,06 млн юаней ($147 млн). Часть этих средств так и не удалось вернуть.

Помимо взяток и хищений Ли Цзяньпин, как отмечается, уличен в «попустительстве противозаконной и преступной деятельности». Все личное имущество казненного было конфисковано. Перед смертью ему было позволено встретиться с родственниками и близкими.