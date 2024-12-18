Выдача новых кредитных карт в ноябре упала до минимальных значений с начала года — НБКИ
10:20 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выданных новых кредитных карт в ноябре 2024 года упало до минимальных значений с начала 2024 года и составило 1,42 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16% (в октябре 2024 года — 1,7 млн). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
При этом, по данным НБКИ, по сравнению с началом года выдача новых кредитных карт в ноябре сократилась на 30% (в январе 2024 года — 2,04 млн).
В свою очередь, объем лимитов по кредитным картам, выданным в ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем также снизился (на 20%) и составил 146 млрд руб. (в октябре 2024 года — 182,5 млрд. руб.). В то же время в сравнении с началом года сокращение объемов лимитов по новым выданным кредиткам составило 23% (в январе 2024 года — 189,6 млрд руб.).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в ноябре 2024 года было выдано в Москве (105,4 тыс.), Московской области (77,1 тыс.), Краснодарском крае (59,6 тыс.), Санкт-Петербурге (56,1 тыс.) и Ростовской области (50,7 тыс.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов — лидеров по их выдаче) в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-29,3%), Республике Дагестан (-26,3%), Пермском крае (-18,5%), а также в Иркутской области (-18,3%) и Алтайском крае (-18%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 15,9% и 15,4% соответственно.
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