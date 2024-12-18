0
0
164
НОВОСТИ

Байден едва ли успеет поставить Киеву всю одобренную Конгрессом военную помощь — NYT

10:32 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящая администрация президента США Джо Байдена может не успеть направить Украине помощь на остающиеся $5,6 млрд, одобренные американским Конгрессом. Об этом во вторник написала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника министерства обороны США.

«Мы продолжим выделять пакеты [военной помощи], пока эта администрация остается [у власти]. Но $5,6 млрд — это существенный объем полномочий, так что я предполагаю, что некоторые будут переданы следующей администрации и останутся в ее распоряжении», — цитирует американского военного чиновника газета.

Отмечается, что до конца этого года Вашингтон намерен объявить о выделении Украине дополнительной помощи, но будет сложно использовать всю оставшуюся сумму до возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет The New York Times, использует ли администрация Трампа эти деньги, чтобы помогать Украине, остается «большим вопросом», так как избранный президент США «крайне скептично настроен» в отношении поддержки Украины Соединенными Штатами и обещал быстро завершить конфликт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 18.12.2024
Зеленский счел недостаточной информированность Трампа по Украине
0
107
11:20 18.12.2024
Траты россиян на новые авто упали в ноябре на треть, это минимум за последние 5 месяцев
0
136
11:05 18.12.2024
Власти Китая зафиксировали рост случаев шпионажа при помощи несовершеннолетних
0
161
11:00 18.12.2024
ЕС в октябре заплатил за российский СПГ максимум за год, РФ остается в лидерах поставок
0
155
10:20 18.12.2024
Выдача новых кредитных карт в ноябре упала до минимальных значений с начала года — НБКИ
0
241
10:05 18.12.2024
Такер Карлсон настоял, чтобы Помпео не включали в новую администрацию Трампа — WSJ
0
297
10:00 18.12.2024
Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова
0
283
09:32 18.12.2024
Более 50% поляков считают, что Киев должен смириться с территориальными потерями — опрос
0
299
09:20 18.12.2024
В Японии запущена первая полностью частная ракета со спутниками
0
299
09:05 18.12.2024
Киев перебросил под Красноармейск силы с харьковского направления — силовики
0
360

Возврат к списку