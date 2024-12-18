Байден едва ли успеет поставить Киеву всю одобренную Конгрессом военную помощь — NYT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящая администрация президента США Джо Байдена может не успеть направить Украине помощь на остающиеся $5,6 млрд, одобренные американским Конгрессом. Об этом во вторник написала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника министерства обороны США.

«Мы продолжим выделять пакеты [военной помощи], пока эта администрация остается [у власти]. Но $5,6 млрд — это существенный объем полномочий, так что я предполагаю, что некоторые будут переданы следующей администрации и останутся в ее распоряжении», — цитирует американского военного чиновника газета.

Отмечается, что до конца этого года Вашингтон намерен объявить о выделении Украине дополнительной помощи, но будет сложно использовать всю оставшуюся сумму до возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет The New York Times, использует ли администрация Трампа эти деньги, чтобы помогать Украине, остается «большим вопросом», так как избранный президент США «крайне скептично настроен» в отношении поддержки Украины Соединенными Штатами и обещал быстро завершить конфликт.