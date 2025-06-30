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Власти Казахстана подтвердили случаи заражения сибирской язвой на севере республики

13:40 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова подтвердила факт госпитализации людей в Акмолинской области республики с заражением сибирской язвой.

«Вопрос находится у нас на контроле, состояние пациентов средней степени тяжести. Подключены соответствующие органы, которые ведут расследование», — сказала журналистам министр. По ее словам, «карантина там не будет, для этого нужны соответствующие условия, но работа по данному очагу ведется».

Ранее региональное издание «Найзакокше» сообщило, что как минимум четыре жителя села Магдалиновка Атбасарского района области госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом сибирская язва.

Территория Казахстана является неблагополучной по сибирской язве. В целом по Казахстану установлено 2571 захоронений сибирской язвы. Случаи заболевания людей этой болезнью фиксируются ежегодно все последние годы. По данным казахстанских экспертов в республике с 2016 по 2024 год более 100 человек заболело сибирской язвой.

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