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ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР — МО РФ

13:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и техники отряда спецназначения Главного разведывательного управления (ГУР) Украины «Химера», сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения „Химера“ ГУР», — говорится в сообщении.

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