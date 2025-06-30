Еврокомиссия полностью отрицает организацию массовых протестов в Сербии — представитель ЕК

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) полностью отрицает организацию массовых протестов в Сербии или где-либо еще в мире, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия полностью отрицает организацию массовых протестов в Сербии или где-либо еще в мире», — заявила она.