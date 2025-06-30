Еврокомиссия полностью отрицает организацию массовых протестов в Сербии — представитель ЕК
15:32 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) полностью отрицает организацию массовых протестов в Сербии или где-либо еще в мире, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
«Еврокомиссия полностью отрицает организацию массовых протестов в Сербии или где-либо еще в мире», — заявила она.
НОВОСТИ
- 16:05 30.06.2025
- Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера и российского рынка дивиденды
- 16:00 30.06.2025
- Европейские эксперты хотят убедить ЕК в пагубности ужесточения санкций против РФ — СВР
- 15:12 30.06.2025
- Суд Новосибирска приговорил руководителей «Общины Виссариона» к срокам до 12 лет
- 15:00 30.06.2025
- Сербия располагает ресурсами для обеспечения порядка и не допустит дестабилизации — Вучич
- 14:32 30.06.2025
- В РФ показатель младенческой смертности снизился до 3,7 промилле — Мурашко
- 14:12 30.06.2025
- В Кремле объяснили активность дронов на Украине продолжением СВО
- 14:00 30.06.2025
- Важно разъяснить Баку причины задержания выходцев из Азербайджана в РФ — Песков
- 13:40 30.06.2025
- Власти Казахстана подтвердили случаи заражения сибирской язвой на севере республики
- 13:20 30.06.2025
- РФ заинтересована в продолжении добрых отношений с Азербайджаном — Песков
- 13:05 30.06.2025
- Нельзя исключать, что в Сербии цветные революции провоцируются извне — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать