Суд Новосибирска приговорил руководителей «Общины Виссариона» к срокам до 12 лет

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Новосибирске приговорил руководителя секты «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергея Торопа к 12 годам лишения свободы, его сподвижников — Владимира Ведерникова и Вадима Редькина — к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

«Суд назначил виновным от 11 до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в результате действий руководителей общины с 1991 по 2020 год 16 потерпевшим причинен моральный вред, шести лицам — тяжкий вред здоровью, одному — вред здоровью средней тяжести.