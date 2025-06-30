Нельзя исключать, что в Сербии цветные революции провоцируются извне — Песков
13:05 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспрецедентное внешнее давление оказывается на Сербию, нельзя исключать, что используются технологии по провоцированию цветных революций. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций», — сказал представитель Кремля.
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