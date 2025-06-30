Важно разъяснить Баку причины задержания выходцев из Азербайджана в РФ — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые по мнению азербайджанской стороны послужили причиной для таких демаршей», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле оценивают отмену Баку мероприятий по линии РФ в связи с задержанием выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге.