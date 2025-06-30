В Кремле объяснили активность дронов на Украине продолжением СВО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает специальную военную операцию, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так по просьбе журналистов он прокомментировал утверждения о том, что РФ якобы нарастила активность беспилотников на Украине параллельно с переговорами в Стамбуле.

«Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад в выступлении перед руководящим составом МИД. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента [России Владимира] Путина», — сказал представитель Кремля.