РФ заинтересована в продолжении добрых отношений с Азербайджаном — Песков
13:20 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос ТАСС о реакции Азербайджана на задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, представитель Кремля отметил, что те события связаны с работой правоохранительных органов и не должны становиться поводом для демаршей.
«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — сказал Песков.
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