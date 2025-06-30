РФ заинтересована в продолжении добрых отношений с Азербайджаном — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС о реакции Азербайджана на задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, представитель Кремля отметил, что те события связаны с работой правоохранительных органов и не должны становиться поводом для демаршей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», — сказал Песков.