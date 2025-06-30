Сербия располагает ресурсами для обеспечения порядка и не допустит дестабилизации — Вучич
15:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что государство располагает достаточными силами для наведения порядка и не допустит дестабилизации, несмотря на продолжающиеся протесты, блокады улиц и нападения на полицию.
«Государство выполнило свою работу и будет выполнять ее каждый день. Они [протестующие] вышли с заявлением, будто полиция применяла насилие. Какая гнусная ложь! Государство делало свое дело», — подчеркнул он, комментируя обвинения в адрес силовиков.
По словам президента, действия протестующих — это «проявление бессилия и злобы», а попытки организовать массовые беспорядки он сравнил с поведением проигравших, «которые после матча затевают драку».
«Им ясно, что все провалилось. Это у них такой план на будущее? Контейнеры на улицах, отказ от работы. Я сказал, что у государства есть сила, и оно обеспечит порядок. Все, что они делают, — это преступление против собственной страны», — отметил Вучич, добавив, что наибольшее количество провокаторов и хулиганов зафиксировано в районе дорожного узла Автокоманда.
Он сообщил, что за последние сутки были задержаны 26 человек, а у 136 установлены личности. При этом глава государства выразил поддержку полиции, подчеркнув, что она работает в условиях серьезного давления.
Вучич также обвинил политических организаторов протестов в том, что они «отправляют чужих детей за решетку», вместо того чтобы самим участвовать в акциях. «Сегодня они, если смогут, хотят дорваться до кресел или посадить туда самых отъявленных воров и преступников. Они сами себе ломают жизнь. Ради чего, ради кого? Особенно хочу спросить политических организаторов, почему вы сами этим не занимаетесь, а отправляете чужих детей за решетку? Детей, которые никогда не придут к власти. Почему вы такие аморальные? Из этого ничего не выйдет», — подытожил президент.
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