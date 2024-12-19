После освобождения Курской области вся инфраструктура будет восстановлена — Путин
13:00 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все пострадавшие от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) инфраструктурные объекты в Курской области будут восстановлены, после того как противник будет выбит с территории, заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«После этого (после того, как ВСУ будут выбиты из Курской области — прим. ТАСС) можно будет оценить ущерб. Но, что самое главное, <…> все будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений: будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье, конечно. Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья», — подчеркнул глава государства.
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