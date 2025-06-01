Повреждение ж/д путей обнаружено при осмотре на участке Унеча — Жеча Брянской области

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повреждение пути обнаружили железнодорожники во время осмотра инфраструктуры спецтехникой на участке Унеча — Жеча Брянской области в воскресенье утром. Пострадавших в результате инцидента нет, движение пригородных и пассажирских поездов на данном участке не осуществляется, сообщили в пресс-службе МЖД.

«Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал. Движение пригородных и пассажирских поездов на данном участке не осуществляется», — сказано в сообщении.