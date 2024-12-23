За ночь уничтожены 19 БПЛА над четырьмя регионами РФ и Черным морем

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых девять сбиты над территорией Белгородской области, пять — над территорией Воронежской области, три — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края», — говорится в сообщении.