Из Африки в США незаконно вывезены образцы вируса Эбола - МО РФ

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители компании «Метабиота» незаконно вывезли из Африки образцы вируса Эбола и передали их в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.



«В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США», — сказал Ртищев.



Он также напомнил, что в настоящее время деятельность компании «Метабиота» прекращена на территории Африки.





