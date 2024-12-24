Из Африки в США незаконно вывезены образцы вируса Эбола - МО РФ
10:50 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США», — сказал Ртищев.
Он также напомнил, что в настоящее время деятельность компании «Метабиота» прекращена на территории Африки.
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