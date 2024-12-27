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Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента страны Хан Док Су

13:10 27.12.2024 Источник: РБК

Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи большинством голосов проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су, также занимающего должность премьер-министра, передает Yonhap.

За импичмент проголосовали 192 из 300 депутатов. При этом, согласно Конституции, для импичмента президента необходимо 200 голосов. Однако для остальных чиновников высокого ранга, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос).

Сам Хан Док Су по итогам голосования заявил, что уважает решение нацассамблеи и приостановит свои обязанности в соответствии с законом.

Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента Южной Кореи 14 декабря, после отстранения от должности Юн Сок Ёля из-за введения военного положения. Голосование за отстранение Хан Док Су инициировала оппозиционная Демократическая партия Кореи «Тобуро» (ДПК), после того как правительство отказалось рассматривать законопроекты о расследовании в отношении Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи.(РБК)

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