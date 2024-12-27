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НОВОСТИ

От Пентагона нет комментариев о сбитом в Запорожской области истребителе F-16

13:30 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США не комментирует сообщения о том, что истребитель-бомбардировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 американского производства был сбит в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС в четверг представитель ведомства.

«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — ответил сотрудник на просьбу ТАСС прокомментировать упомянутые сообщения.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в четверг заявил ТАСС, что F-16 сбит в Запорожской области перед подготовкой ракетного удара по региону.

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