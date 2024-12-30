Если не будет новых выбросов мазута, основные работы по очистке берега черноморского берега будет вскоре завершен - оперштаб
19:47 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основные работы по уборке пляжей Кубани от мазута будут завершены в течение недели при условии отсутствия новых выбросов, сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
«Если не будет новых выбросов мазута, основной фронт работ будет завершен в течение недели. После начнется чистовая уборка пляжей», — говорится в публикации.
Как сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась, сотрудники штаба объехали весь участок, который находится в зоне ликвидации ЧС, от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка — работы там завершены, пляж полностью очищен. На побережье от Анапы до Темрюкского района продолжается вывоз загрязненного грунта — эти работы планируют завершить до конца года.
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