Поддержка участников СВО и их семей в приоритете у Госдумы - Володин
12:20 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Особые слова поздравления хочу сказать нашим солдатам и офицерам. Мы гордимся вами, вашим мужеством. Вы — герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких — безусловный приоритет в работе», — сказал он.
Володин подчеркнул, что «в самые сложные, переломные моменты истории именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной» граждан страны и российского общества. «Вместе мы преодолеем все трудности. Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего!» — заключил спикер, также пожелав, чтобы новый, 2025 год принес «в каждый дом тепло, удачу и благополучие».
НОВОСТИ
- 12:30 01.01.2025
- В Стамбуле проходит многотысячная акция солидарности с Палестиной
- 12:15 01.01.2025
- Швейцария запретила ношение паранджи и никаба в общественных местах
- 16:00 31.12.2024
- В ФРГ вырабатывается мало электроэнергии по конкурентоспособным ценам - Bild
- 15:15 31.12.2024
- Правительство РФ повышает ввозные пошлины на продукцию из недружественных стран
- 13:05 31.12.2024
- Президент РФ поручил утвердить нацпроект по развитию космической отрасли
- 12:20 31.12.2024
- Уходящий 2024 год стал рекордно теплым в Москве за всю историю наблюдений
- 10:00 31.12.2024
- В ночь на 31 декабря силами ПВО РФ уничтожено 68 украинских дронов над восьмью регионами
- 09:30 31.12.2024
- В Китае создана мобильная 5G-станция для управления тысячами боевых роботов
- 09:00 31.12.2024
- Суд выдал ордер на арест и обыск президента Республики Корея Юн Сок Ёля
- 21:00 30.12.2024
- Минфин Украины назвал сумму внешних поступлений в 2024 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать