Поддержка участников СВО и их семей в приоритете у Госдумы - Володин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких является безусловным приоритетом в работе Госдумы. Об этом в своем новогоднем поздравлении заявил спикер палаты Вячеслав Володин, видеозапись размещена в его телеграм-канале.



«Особые слова поздравления хочу сказать нашим солдатам и офицерам. Мы гордимся вами, вашим мужеством. Вы — герои. Для нас поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких — безусловный приоритет в работе», — сказал он.



Володин подчеркнул, что «в самые сложные, переломные моменты истории именно единство и сплоченность всегда были сильной стороной» граждан страны и российского общества. «Вместе мы преодолеем все трудности. Желаю в новом году здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего!» — заключил спикер, также пожелав, чтобы новый, 2025 год принес «в каждый дом тепло, удачу и благополучие».





