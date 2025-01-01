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НОВОСТИ

В РФ празднование Нового года прошло без серьезных происшествий - МВД РФ

14:35 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне отпраздновали Новый год без происшествий. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Российской Федерации празднование Нового года прошло без происшествий», — сообщила она.

К обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.

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