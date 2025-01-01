В Москве на сутки обявлен желтый уровень погодной опасности

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье более чем на сутки из-за сильного ветра, порывы которого местами могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.



«Ветер с порывами до 17 метров в секунду, период предупреждения до 21:00 мск 2 января», — сказали там, напомнив, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Также синоптики предупреждают об образовании гололеда и налипании мокрого снега местами до 21:00 мск.



Стоит отметить, что желтым цветом вместе со столицей и Подмосковьем окрашена вся карта предупреждений по Центральной России. В большинстве регионов это связано также с ветром, гололедом и гололедицей на дорогах.



