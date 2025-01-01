Румыния станет поставщиком электроэнергии в Молдавию
18:20 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Из этого объема более 178 тыс. МВт-ч (39%) будет закуплено на румынской бирже OPCOM, еще 105 тыс. МВт-ч (23%) — на основании двусторонних контрактов. На собственных мощностях Молдавия может выработать до 127 тыс. МВт-ч, что составляет 28% потребления. Остальные 10% предполагается покрыть за счет возобновляемых источников энергии, которые зависят от погодных условий. Власти республики призвали местных потребителей экономно расходовать электроэнергию. В противном случае страну ждут веерные отключения.
На прошлой неделе «Газпром» уведомил газораспределительную компанию «Молдовагаз» об ограничении поставок газа с 1 января 2025 года после отказа урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации
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