Румыния станет поставщиком электроэнергии в Молдавию

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия переключилась на поставки электрической энергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС), которая работала на российском газе. Как сообщила молдавская госкомпания Energocom, в январе Румыния обеспечит до 62% потребностей республики в электроэнергии.



Из этого объема более 178 тыс. МВт-ч (39%) будет закуплено на румынской бирже OPCOM, еще 105 тыс. МВт-ч (23%) — на основании двусторонних контрактов. На собственных мощностях Молдавия может выработать до 127 тыс. МВт-ч, что составляет 28% потребления. Остальные 10% предполагается покрыть за счет возобновляемых источников энергии, которые зависят от погодных условий. Власти республики призвали местных потребителей экономно расходовать электроэнергию. В противном случае страну ждут веерные отключения.



На прошлой неделе «Газпром» уведомил газораспределительную компанию «Молдовагаз» об ограничении поставок газа с 1 января 2025 года после отказа урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации





