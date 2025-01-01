Словакия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
19:10 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я расцениваю это как позитивный знак и готовность России к прекращению огня, началу переговоров и поиску пути к миру. Мы можем только поддержать это. Я также уверена, что Словакия готова содействовать процессу и помочь положить конец [украинскому конфликту]», — сказала она, комментируя заявление российского лидера о предложении Братиславы стать площадкой для переговоров по Украине.
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