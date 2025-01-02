Воздух в Москве 2 января может прогреться до +4С с порывами ветра до 17 м/с - синоптики

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура воздуха до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, в ночь на пятницу — до минус 2 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба.