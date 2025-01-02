Воздух в Москве 2 января может прогреться до +4С с порывами ветра до 17 м/с - синоптики
09:30 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура воздуха до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, в ночь на пятницу — до минус 2 градусов.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать