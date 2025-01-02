Молдавия готовит запрет на полеты в страну авиакомпаний более чем из 20 стран, включая РФ
19:05 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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