Молдавия готовит запрет на полеты в страну авиакомпаний более чем из 20 стран, включая РФ

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии планируют вести запрет на полеты для авиакомпаний из ряда стран, в том числе российских. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры и регионального развития республики, которое с целью «привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС», вынесло на обсуждение «список авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». В него вошли авиакомпании более чем из 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Ирана, Ливии и Судана.