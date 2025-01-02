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НОВОСТИ

Молдавия готовит запрет на полеты в страну авиакомпаний более чем из 20 стран, включая РФ

19:05 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии планируют вести запрет на полеты для авиакомпаний из ряда стран, в том числе российских. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры и регионального развития республики, которое с целью «привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС», вынесло на обсуждение «список авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». В него вошли авиакомпании более чем из 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Ирана, Ливии и Судана.

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