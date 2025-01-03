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Энергокризис в ЕС усугубилтся из-за остановки транзита газа через Украину - депутат Бундестага

09:20 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Остановка транзита российского газа через Украину приведет к усугублению энергетического кризиса в Европе и дальнейшему росту цен на энергоносители. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

«Остановка транзита ослабит европейскую экономическую зону в целом, приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и усугубит энергетический кризис», — сказал Котре. «Европейская экономика зависит от российского газа как от недорогого источника энергии, обеспечивающего долгосрочную безопасность поставок и конкурентоспособность европейской экономической зоны», — констатировал он. По словам Котре, АдГ продолжает «выступать за скорейшее возобновление поставок российского газа в Европу».

Последствия решения об остановке транзита газа через Украину, как заявил депутат, коснутся в первую очередь Европы, а не России. В частности, Венгрия, Молдавия, Словакия и Чехия, как заметил он, сталкиваются с серьезными проблемами в связи с прекращением поставок газа.



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