Энергокризис в ЕС усугубилтся из-за остановки транзита газа через Украину - депутат Бундестага
09:20 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Остановка транзита ослабит европейскую экономическую зону в целом, приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и усугубит энергетический кризис», — сказал Котре. «Европейская экономика зависит от российского газа как от недорогого источника энергии, обеспечивающего долгосрочную безопасность поставок и конкурентоспособность европейской экономической зоны», — констатировал он. По словам Котре, АдГ продолжает «выступать за скорейшее возобновление поставок российского газа в Европу».
Последствия решения об остановке транзита газа через Украину, как заявил депутат, коснутся в первую очередь Европы, а не России. В частности, Венгрия, Молдавия, Словакия и Чехия, как заметил он, сталкиваются с серьезными проблемами в связи с прекращением поставок газа.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать