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После снижения возраста мобилизации на Украине в ЕС готовятся к волнам беженцев

10:25 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн украинских беженцев после того, как Киев понизит возраст мобилизации до 18 лет. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», — отметили в СВР.

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