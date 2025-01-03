После снижения возраста мобилизации на Украине в ЕС готовятся к волнам беженцев

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн украинских беженцев после того, как Киев понизит возраст мобилизации до 18 лет. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.



«Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт. Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам», — отметили в СВР.



