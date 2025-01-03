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НОВОСТИ

В этом году на госуслугах появится бесплатная юрпомощь - Минюст

12:20 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бесплатная юридическая помощь в этом году будет включена в госуслуги и станет доступной во всех регионах России. Об этом сообщили в Минюсте России.

«Минюст разработал и ввел в эксплуатацию информационную систему „Правовая помощь“. Она позволяет быстро, качественно и своевременно оказывать бесплатную юридическую помощь в удаленном формате», — сообщили в министерстве. С момента ее запуска в 10 пилотных регионах помощь оказана уже более чем в 115 000 случаев. А включенный в нее портал правового просвещения ВПРАВЕ.РФ включает уже 255 различных жизненных ситуаций, позволяя пользователю самостоятельно разобраться в различных юридических вопросах, затрагивающих, например, пенсионное обеспечение, оформление наследства, использование средств материнского капитала.

«В 2025 году федеральная государственная информационная система „Правовая помощь“ заработает уже в каждом регионе. Система будет взаимодействовать с порталом госуслуг, а также будет включена в цифровую платформу „ГосТех“, — сообщили в Минюсте. К ней планируется подключить участников государственной системы бесплатной юридической помощи во всех регионах России.


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