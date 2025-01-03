Из-за отказа от транзита газа из РФ ожидают резкое подорожание всех товаров н Украине

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Киева от транзита газа из РФ спровоцирует рост цен на все товары и услуги на Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на экспертов.



Прекращение контракта уже привело к увеличению внутреннего тарифа на транспортировку газа вчетверо, но это только начало, предупреждают специалисты. «Газ для населения может подорожать с 7,96 ($0,19) до 10-12 гривен ($0,24-0,28) за куб, доставка — до 4-4,5 ($0,09-0,11) гривен. Бизнес, который и так платит за газ по рыночным ценам, будет вынужден отдавать за доставку до 1500 гривен ($35,59) за тысячу кубов вместо нынешних 500 гривен ($11,86). Но дело не только в деньгах. Возрастают риски перебоев с газоснабжением и падения калорийности ресурса, из-за чего его потребление будет расти», — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.





