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Из-за отказа от транзита газа из РФ ожидают резкое подорожание всех товаров н Украине

19:55 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Киева от транзита газа из РФ спровоцирует рост цен на все товары и услуги на Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на экспертов.

Прекращение контракта уже привело к увеличению внутреннего тарифа на транспортировку газа вчетверо, но это только начало, предупреждают специалисты. «Газ для населения может подорожать с 7,96 ($0,19) до 10-12 гривен ($0,24-0,28) за куб, доставка — до 4-4,5 ($0,09-0,11) гривен. Бизнес, который и так платит за газ по рыночным ценам, будет вынужден отдавать за доставку до 1500 гривен ($35,59) за тысячу кубов вместо нынешних 500 гривен ($11,86). Но дело не только в деньгах. Возрастают риски перебоев с газоснабжением и падения калорийности ресурса, из-за чего его потребление будет расти», — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.


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