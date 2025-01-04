Байден планирует запретить разработку морских нефтегазовых месторождений - Bloomberg

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящая администрация президента США Джо Байдена планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По их сведениям, о новых ограничениях может быть объявлено в понедельник. Вероятно, они затронут площадь в 625 млн акров (2,5 млн кв. км). Это станет очередным шагом администрации Байдена, направленным на борьбу с использованием ископаемого топлива и парниковыми газами. Как отмечает издание, эта мера может оказаться «долгосрочной» и усложнить избранному президенту США Дональду Трампу задачу по наращиванию добычи нефти и газа в Соединенных Штатах.



В свою очередь газета Washington Examiner считает, что введение администрацией Байдена запрета на разработку новых морских нефтегазовых месторождений «навредит национальным интересам США и их союзников». По ее мнению, действующий глава Белого дома оказался больше озабочен «получением одобрения со стороны крайне левых активистов», чем расширением американского экспорта с целью снижения цен на рынке энергоносителей. По оценке газеты, соответствующее решение, если Байден его примет, было бы на руку России.



