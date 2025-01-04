В Госдуме разрабатывают проект об использовании в рекламе образа многодетной семьи

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который в ряде случаев предполагает использование в рекламе образа многодетной семьи. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.



«В случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми», — говорится в проекте закона.



По мнению Нилова, принятие законопроекта окажет положительное влияние на динамику рождаемости в стране, «будет способствовать укреплению семейных ценностей, повышению престижа многодетности в обществе». Он добавил, что законопроект будет внесен в Госдуму после новогодних праздников.





