В Госдуме разрабатывают проект об использовании в рекламе образа многодетной семьи
15:25 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми», — говорится в проекте закона.
По мнению Нилова, принятие законопроекта окажет положительное влияние на динамику рождаемости в стране, «будет способствовать укреплению семейных ценностей, повышению престижа многодетности в обществе». Он добавил, что законопроект будет внесен в Госдуму после новогодних праздников.
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