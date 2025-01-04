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НОВОСТИ

Прием международных рейсов в аэропорту Дамаска начнется с 7 января

17:10 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт сирийской столицы начнет принимать международные рейсы с 7 января. Об этом сообщил в комментарии агентству SANA глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Слейби.

«Мы объявляем о начале приема [и отправки] международных рейсов в и из аэропорта Дамаска с 7 января 2025 года», — отметил он. Ас-Слейби заверил, что в настоящее время новые сирийские власти «при помощи партнеров» занимаются комплексной подготовкой воздушных гаваней Дамаска и Алеппо к полноценной работе.

2 января катарская национальная авиакомпания Qatar Airways заявила о намерении возобновить выполнение рейсов по маршруту Доха — Дамаск с 7 января.


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