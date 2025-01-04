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НОВОСТИ

На Тайване создадут центр по разработке искусственного интеллекта

17:20 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Тайваня намерена превратить южный регион острова в центр разработки искусственного интеллекта (ИИ) для использования его в различных областях. Как заявил лидер Тайваня Лай Циндэ, власти одобрили программу «Южно-Тайваньской Кремниевой долины».

По его словам, эта программа превратит южный Тайвань в центр разработки и применения ИИ «на основе преимуществ Тайваня в производстве полупроводников и машин».

«Мы не можем просто продавать оборудование. Мы должны быть способны продавать решения и системы. Мы также должны быть способны применять [ИИ] в здравоохранении, инфраструктуре и академической области, в различных сферах», — приводит слова Лай Циндэ информационное агентство Focus Taiwan.


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