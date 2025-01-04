На Тайване создадут центр по разработке искусственного интеллекта
17:20 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, эта программа превратит южный Тайвань в центр разработки и применения ИИ «на основе преимуществ Тайваня в производстве полупроводников и машин».
«Мы не можем просто продавать оборудование. Мы должны быть способны продавать решения и системы. Мы также должны быть способны применять [ИИ] в здравоохранении, инфраструктуре и академической области, в различных сферах», — приводит слова Лай Циндэ информационное агентство Focus Taiwan.
НОВОСТИ
- 18:20 04.01.2025
- ЕС может получать из Турции до 10 млрд кубометров природного газа в год
- 18:10 04.01.2025
- В Воронеже из-за обломков БПЛА эвакуированы около 100 человек
- 17:10 04.01.2025
- Прием международных рейсов в аэропорту Дамаска начнется с 7 января
- 16:30 04.01.2025
- Длительность веерных отключений электроэнергии в Приднестровье увеличат
- 16:20 04.01.2025
- Задолго до начала СВО США начали поставлять Киеву оружие - Блинкен
- 15:50 04.01.2025
- Из-за появления пятен мазута в Севастополе объявили режим ЧС
- 15:25 04.01.2025
- В Госдуме разрабатывают проект об использовании в рекламе образа многодетной семьи
- 14:20 04.01.2025
- Шесть мощных вспышек класса М и Х произошли на Солнце
- 14:10 04.01.2025
- Несмотря на недавний скандал, ВСУ продолжают получать бракованные мины
- 13:40 04.01.2025
- В целях экономии власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать