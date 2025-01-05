За прошедшую ночь над регионами России сбит 61 украинский дрон – МО РФ

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотник над регионами РФ, более половины из них пришлись на Ростовскую область, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат. 37 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Воронежской области, 1 — над территорией Белгородской области и 1 — над территорией Орловской области», — сказали в Минобороны.