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НОВОСТИ

За прошедшую ночь над регионами России сбит 61 украинский дрон – МО РФ

09:10 05.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 61 украинский беспилотник над регионами РФ, более половины из них пришлись на Ростовскую область, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат. 37 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Воронежской области, 1 — над территорией Белгородской области и 1 — над территорией Орловской области», — сказали в Минобороны.

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