Две сталелитейные компании подали в суд на президента США
17:16 06.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японская сталелитейная компания Nippon Steel и американская U.S. Steel подали совместные иски против президента США Джо Байдена и его администрации из-за решения хозяина Белого дома заблокировать сделку между двумя корпорациями. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении компаний.
Отмечается, что было подана два иска — в апелляционный суд округа Колумбия и окружной суд Пенсильвании. Компании настаивают на том, что решение Байдена заблокировать сделку по приобретению японской Nippon Steel американской сталелитейной компании U.S. Steel было «незаконным политическим вмешательством». Компании также выразили уверенность в том, что такой юридический шаг был необходим для осуществления сделки, которая «отвечает интересам сотрудников U.S. Steel, местного сообщества, акционерам компании и ее клиентам».
Это первый раз, когда крупная японская компания подала в суд на президента США.
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