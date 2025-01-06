Гендиректор НМИЦ предупредил об угрозе мошенников, приглашающих участвовать в испытаниях вакцины против рака

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии и главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн предупредил об угрозе мошенников, рассылающих приглашения поучаствовать во втором этапе клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс». Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

«В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во втором этапе клинических испытаний онковакцины „Энтеромикс“. Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», — говорится в сообщении.

Врач заявил, что все этапы участия в клинических исследованиях, а также консультации центра являются бесплатными. Каприн отметил, что сотрудники НМИЦ никогда не связываются с пациентами лично через мессенджеры или социальные сети.