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Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями»

10:35 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» в том случае, если КНР окажет материальную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом она заявила в понедельник в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России <…>», — утверждается в документе, распространенном Минфином США по итогам встречи.

«Секретарь Йеллен также выразила серьезную озабоченность за вредоносную активность спонсируемых властями КНР субъектов в киберпространстве и ее воздействие на двусторонние отношения», — говорится в заявлении.


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