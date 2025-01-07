Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями»

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» в том случае, если КНР окажет материальную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом она заявила в понедельник в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.



«Она подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании, если они предоставят материальную поддержку России <…>», — утверждается в документе, распространенном Минфином США по итогам встречи.



«Секретарь Йеллен также выразила серьезную озабоченность за вредоносную активность спонсируемых властями КНР субъектов в киберпространстве и ее воздействие на двусторонние отношения», — говорится в заявлении.





