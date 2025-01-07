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Сотрудник украинской ТЦК взвел автомат для разгона мирных граждан

13:50 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) передернул затвор автомата в попытке разогнать людей в городе Днепре (ранее — Днепропетровск), спасавших мужчину от принудительной мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«И что, давай! Против мирного населения!» — кричит мужчина из толпы на видео, опубликованном в телеграм-канале издания «Страна».

Ранее в нескольких городах Украины, в том числе в Днепре, прокатилась волна поджогов автомобилей военных и сотрудников ТЦК. Таким образом жители выражают протест против насильственной мобилизации. Сообщалось о поджогах автомобилей в Киеве, Виннице, Днепропетровске, Львове, Ровно.


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