ЕС не получит газ из Катара через территорию Сирии и Турции - МИД

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник премьер-министра, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал слухами информацию о возможных поставках газа в Европу через территорию Сирии и Турции.



«Мы все видели спекуляции в СМИ об этом газопроводе, это не что иное, как домыслы СМИ», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, как Доха оценивает перспективы строительства газопровода в Турцию через территорию Сирии для поставок газа в Европу.



«Мы в Катаре полны решимости поддерживать сирийский народ в том, что касается гуманитарной и технической помощи, как в случае с международным аэропортом Дамаска, а также обсуждать все виды технической помощи [для восстановления] инфраструктуры. На экономическом уровне, что касается поставок газа, мы ничего не можем сказать по этому вопросу», — добавил он. Аль-Ансари отметил, что в настоящее время Доха сосредоточена «на сохранении стабильности» в Сирии и «удовлетворении потребностей сирийского народа».







