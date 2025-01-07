Духовное доминирование России погуест страны Запада - патриарх Кирилл
18:10 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт. [Страны Запада боятся нашего] доминирования и примера. Там же тоже очень много верующих людей, которые страдают от того, что происходит», — сказал он.
Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что происходящее в странах Запада, где было «столько святости и проявлений религиозных чувств», пугает всех. «Все это вдруг разорвано в клочья и строится неизвестно какая цивилизация», — отметил он.
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