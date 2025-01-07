0
0
0
НОВОСТИ

Духовное доминирование России погуест страны Запада - патриарх Кирилл

18:10 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политические силы Запада боятся духовного доминирования России, в то же время многие граждане этих стран страдают от происходящего там отказа от веры. Об этом глава Русской православной церкви заявил в рождественском интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале «Россия-1».

«Это мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт. [Страны Запада боятся нашего] доминирования и примера. Там же тоже очень много верующих людей, которые страдают от того, что происходит», — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что происходящее в странах Запада, где было «столько святости и проявлений религиозных чувств», пугает всех. «Все это вдруг разорвано в клочья и строится неизвестно какая цивилизация», — отметил он.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:50 07.01.2025
От остановки транзита газа из РФ через Украину ЕС теряет около 100 млрд евро
0
244
16:40 07.01.2025
Маск оскорбил премьер-министра Великобритании и лидера партии «Либеральные демократы»
0
230
16:20 07.01.2025
Китай готов строить взаимовыгодные отношения с Трампом
0
240
15:50 07.01.2025
ЕС не получит газ из Катара через территорию Сирии и Турции - МИД
0
309
15:10 07.01.2025
В зону землетрясения в Тибете направлено более 400 военослужащих Китая
0
299
14:40 07.01.2025
Жильцов дома, пострдавших от взрыва газа в Петрозаводске, поселят в гостинице - глава Карелии
0
323
13:50 07.01.2025
Сотрудник украинской ТЦК взвел автомат для разгона мирных граждан
0
480
13:10 07.01.2025
В Москве более 1,5 млн верующих приняли участие в рождественских богослужениях
0
412
11:40 07.01.2025
Традиционные виды преступлений в РФ уступили цифровым - статистика
0
520
10:35 07.01.2025
Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями»
0
721

Возврат к списку