Духовное доминирование России погуест страны Запада - патриарх Кирилл

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политические силы Запада боятся духовного доминирования России, в то же время многие граждане этих стран страдают от происходящего там отказа от веры. Об этом глава Русской православной церкви заявил в рождественском интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале «Россия-1».



«Это мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт. [Страны Запада боятся нашего] доминирования и примера. Там же тоже очень много верующих людей, которые страдают от того, что происходит», — сказал он.



Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что происходящее в странах Запада, где было «столько святости и проявлений религиозных чувств», пугает всех. «Все это вдруг разорвано в клочья и строится неизвестно какая цивилизация», — отметил он.





