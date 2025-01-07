До 11 января в Москве ожидется температура выше нормы на 6-7 градусов и гололедица
20:25 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«До субботы включительно температура будет выше нормы на 6-7 градусов. Опасность заключается в сильной гололедице. Потому что при температуре плюс 1, даже плюс 2 градуса и ветре, а ветер прогнозируется до 11 метров в секунду, на обдуваемых участках подстилающей поверхности будут формироваться условия для гололедицы», — сказал он.
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