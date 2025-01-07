0
0
20
НОВОСТИ

До 11 января в Москве ожидется температура выше нормы на 6-7 градусов и гололедица

20:25 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве до 11 января включительно ожидается на 6-7 градусов выше нормы, москвичам следует быть предельно внимательными из-за гололедицы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До субботы включительно температура будет выше нормы на 6-7 градусов. Опасность заключается в сильной гололедице. Потому что при температуре плюс 1, даже плюс 2 градуса и ветре, а ветер прогнозируется до 11 метров в секунду, на обдуваемых участках подстилающей поверхности будут формироваться условия для гололедицы», — сказал он.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:35 07.01.2025
Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала
0
172
19:15 07.01.2025
Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория
0
268
18:10 07.01.2025
Духовное доминирование России пугает страны Запада - патриарх Кирилл
0
362
16:50 07.01.2025
От остановки транзита газа из РФ через Украину ЕС теряет около 100 млрд евро
0
522
16:40 07.01.2025
Маск оскорбил премьер-министра Великобритании и лидера партии «Либеральные демократы»
0
447
16:20 07.01.2025
Китай готов строить взаимовыгодные отношения с Трампом
0
419
15:50 07.01.2025
ЕС не получит газ из Катара через территорию Сирии и Турции - МИД
0
523
15:10 07.01.2025
В зону землетрясения в Тибете направлено более 400 военослужащих Китая
0
455
14:40 07.01.2025
Жильцов дома, пострдавших от взрыва газа в Петрозаводске, поселят в гостинице - глава Карелии
0
485
13:50 07.01.2025
Сотрудник украинской ТЦК взвел автомат для разгона мирных граждан
0
709

Возврат к списку