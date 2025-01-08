Трамп надеется, что конфликт на Украине удастся завершить в течение полугода
09:15 08.01.2025 Источник: РБК
Избранный президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что ему удастся остановить конфликт на Украине в течение полугода. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), трансляцию которой вел Fox News.
На вопрос журналистов о том, через сколько завершится конфликт на Украине, он ответил: «Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период».
Республиканец также рассказал, что в курсе о готовности президента России Владимира Путина к диалогу, но исключил контакты до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.
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