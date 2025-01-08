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Токаев считает, что Казахстану нужны две, а, может быть, и три АЭС

18:00 08.01.2025 Источник: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал ускорить строительство атомной станции в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, в среду Токаев ознакомился с деятельностью проектного офиса в Астане.

"По строительству атомных станций - надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", - приводит пресс-служба слова Токаева в ходе посещения проектного офиса.

Ранее в интервью республиканской газете "Ана тiлi" ("Родной язык"), президент высказал уверенность, что атомная станция большой мощности Казахстану нужна. "Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС", - сказал в интервью Токаев,

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