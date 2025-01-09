За ночь сбиты 15 БПЛА над Белгородской, Брянской областями и Кубанью
09:00 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, один — над территорией Брянской области и девять — над территорией Краснодарского края», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 10:00 09.01.2025
- Более 80% канадцев удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку
- 09:32 09.01.2025
- Финляндия оставит закрытой границу с Россией — премьер
- 09:20 09.01.2025
- Решение не вести переговоры с Путиным является самой большой ошибкой Байдена — Келлог
- 09:05 09.01.2025
- Трамп заявил, что не даст Китаю управлять Панамским каналом
- 21:35 08.01.2025
- США открывают гражданам Румынии безвизовый въезд
- 19:40 08.01.2025
- Зеленский думает, что может требовать от Запада гарантий безопасности
- 18:00 08.01.2025
- Токаев считает, что Казахстану нужны две, а, может быть, и три АЭС
- 17:20 08.01.2025
- В команде Трампа не исключают в будущем масштабных договоренностей между РФ и США по безопасности
- 16:55 08.01.2025
- Назначена дата выборов президента Польши
- 14:21 08.01.2025
- Генконсульство Польши в Петербурге закрылось
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать