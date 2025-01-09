За ночь сбиты 15 БПЛА над Белгородской, Брянской областями и Кубанью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, один — над территорией Брянской области и девять — над территорией Краснодарского края», — сказали в ведомстве.