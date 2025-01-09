Маск хочет убрать Стармера с поста премьера Великобритании — FT
10:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждал со своими единомышленниками возможность убрать Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании до следующих парламентских выборов. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По их словам, Маск и его «союзники из правого крыла» изучают, как они могут дестабилизировать британское правительство лейбористов. В частности, он ищет возможность поддержать другие политические движения в королевстве, включая правую партию Reform UK. Таким образом американский миллиардер рассчитает спровоцировать смену премьера Великобритании до следующих выборов.
Как отмечает издание, Маск в последние полгода стал проявлять интерес к британской политике и все больше критикует правительство Стармера.
НОВОСТИ
- 11:32 09.01.2025
- Кабмин Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в ЕС
- 11:20 09.01.2025
- Медведев назвал нереальными идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады
- 11:05 09.01.2025
- Укрепрайон Курахово был сопоставим по значимости с Авдеевкой и Угледаром — Пушилин
- 11:00 09.01.2025
- Представители США лишились права занимать места в исполкоме и совете учредителей WADA
- 10:20 09.01.2025
- Отставные военные на Тайване обвиняются в шпионаже в пользу КНР и создании «отрядов убийц»
- 10:05 09.01.2025
- В результате падения обломков БПЛА в Славянском районе Кубани поврежден частный дом
- 10:00 09.01.2025
- Более 80% канадцев удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку
- 09:32 09.01.2025
- Финляндия оставит закрытой границу с Россией — премьер
- 09:20 09.01.2025
- Решение не вести переговоры с Путиным является самой большой ошибкой Байдена — Келлог
- 09:05 09.01.2025
- Трамп заявил, что не даст Китаю управлять Панамским каналом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать