Маск хочет убрать Стармера с поста премьера Великобритании — FT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждал со своими единомышленниками возможность убрать Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании до следующих парламентских выборов. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, Маск и его «союзники из правого крыла» изучают, как они могут дестабилизировать британское правительство лейбористов. В частности, он ищет возможность поддержать другие политические движения в королевстве, включая правую партию Reform UK. Таким образом американский миллиардер рассчитает спровоцировать смену премьера Великобритании до следующих выборов.

Как отмечает издание, Маск в последние полгода стал проявлять интерес к британской политике и все больше критикует правительство Стармера.